В столице Монголии стартовала «Неделя горнодобывающей промышленности 2024»

CentralAsia (MNG) - Министерство промышленности и минеральных ресурсов, Управление полезных ископаемых и нефти, а также Национальная горнодобывающая ассоциация уже третий год совместно организуют «Неделю Монгольской горнорудной промышленности».

3 октября, в Улаанбаатаре стартовала «Неделя горнодобывающей промышленности 2024» (Mining Week & MinePro-2024). В мероприятии принимают участие представители правительства, частного сектора, гражданского общества, местных органов власти и банковского сектора, а также послы зарубежных стран в Монголии.

Мероприятие, проходящее под девизом “Связывайся, сотрудничай, создавай ценность”, направлено на определение тенденций развития горнодобывающей и минеральной отрасли, обеспечение прозрачности и открытости сектора, а также поддержку многостороннего участия. В рамках мероприятия пройдут отраслевые конференции, дискуссии, выставки и деловые встречи.

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