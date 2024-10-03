С жены президента Южной Кореи сняты обвинения во взяточничестве

CentralAsia (CA) - Прокуратура центрального района Сеула, проведя расследование, сняла с жены президента Южной Кореи Ким Кон Хи обвинения в нарушении закона о борьбе со взятками. Обвинения были выдвинуты после скандала с получением Ким Кон Хи подарков, включая сумочку от Dior стоимостью $2,2 тыс. Об этом сообщает The Korea Times.

Скандал разразился в конце прошлого года. Тогда в сети широко разошелся ролик американского пастора корейского происхождения Чой Чжэ, который решил проверить супругу президента на честность и неподкупность и принес ей в подарок сумочку от Dior. Пастор снял на видео процесс покупки сумочки с демонстрацией чека и вручение подарка. Первая леди удивляется, говорит, что не надо бы дарить таких дорогих вещей, но от сумочки не отказывается. Опубликованное видео серьезно ударило по президенту Юн Сок Ёлю, рейтинг неодобрения которого вырос с 58% до 63%. И, как следствие, в апреле его партия «Сила народа» проиграла парламентские выборы.

Снимая обвинения после 10-месячного расследования, прокуратура центрального района Сеула указала, что получение сумочки и других подарков от пастора не было связано с официальными обязанностями госпожи Ким и она ничем не отплатила дарителю. Как установило расследование, сумочка никак не используется. Прокуратура отметила, что в законе о борьбе со взятками нет положений, оговаривающих наказание для супругов государственных деятелей.

Между тем в отношении Ким Кон Хи ведутся другие расследования, в том числе связанные с ее возможным участием в манипулировании ценами на акции и вмешательством в процесс выдвижения кандидатов на апрельских выборах. Расследования ведутся прокуратурой и комиссией по борьбе с коррупцией.