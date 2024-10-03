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Птичий грипп убил 47 тигров, трёх львов и пантеру во Вьетнаме
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  47 тигров, три льва и пантера погибли в зоопарках на юге Вьетнама от вируса птичьего гриппа H5N1, сообщает The Guardian.

Случаи зафиксировали в августе и сентябре в частном сафари-парке My Quynh в провинции Лонг Ан и зоопарке Vuon Xoai в Донг Най неподалёку от Хошимина.

Национальный центр диагностики здоровья животных подтвердил, что причиной смерти стал вирус H5N1 типа А. Сообщается, что среди сотрудников, контактировавших с заражёнными животными, респираторные симптомы не наблюдались.

К концу 2023 года во Вьетнаме насчитывалось 385 тигров в неволе, из которых 310 содержатся в частных зоопарках и на фермах, остальные – в государственных учреждениях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа вспышек смертельных заболеваний среди млекопитающих с 2022 года, включая вирус H5N1. ВОЗ предупреждает, что у людей инфекции H5N1 могут протекать в лёгкой или тяжёлой форме и в некоторых случаях быть смертельными. В марте Вьетнам сообщил о смерти человека от этой инфекции.

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