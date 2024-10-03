Землю накроет сильная магнитная буря

CentralAsia (CA) - Магнитная буря начнется на Земле вечером в четверг, 3 октября, и продлится двое суток, в это время вероятны полярные сияния, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ночью 2 октября на Солнце произошла вспышка мощностью X7.1, ставшая второй по силе за последние семь лет. Такие явления сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды — при контакте облака плазмы с планетой возникают магнитные бури.

Слабая магнитная буря мощностью G1 начнется вечером 3 октября, к утру следующего дня она усилится до класса G3 и продлится до вечера 5 октября с колебаниями интенсивности от слабой до сильной, рассказал Леус. Он отметил, что в воскресенье, 6 октября, геомагнитное поле «еще сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь». Магнитное поле Земли вернется в спокойное состояние в начале следующей недели.

Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

По мнению врачей, магнитные бури могут оказать воздействие на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенных к повышенному или пониженному артериальному давлению. Поскольку магнитные бури влекут за собой неконтролируемое сужение и расширение сосудов, среди симптомов метеозависимости эксперты выделяют мигрени, головные боли, мышечную боль, апатию и общую слабость.