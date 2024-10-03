На Таджикистан надвигается пыльная буря

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 4-5 октября в связи с метеорологическими факторами прогнозируется пыльная буря.

Как сообщает Гидрометцентр республики, пыльная буря будет поступать в страну с юго-запада и юга, ожидается увеличение загрязнения атмосферного воздуха.

Как сообщают синоптики, в городах и районах Хатлонской области, районах республиканского подчинения и в Душанбе воздух наполнится взвешенными частицами (пыль), размером 10 мкр (Pm-10) и Рм-2,5 мкр (Pm-2,5).

В этой связи, Комитет по чрезвычайным ситуациям страны просит население особое внимание уделять больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения