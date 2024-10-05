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В ВОЗ призывают ограничить специальным законом использование мобильных телефонов детьми

CentralAsia (CA) -  Во Всемирной организации здравоохранения призывают законодательно регулировать использование несовершеннолетними смартфонов по аналогии с курением, пишет Politico.

Директор ВОЗ по системам и политике здравоохранения в странах Европейского региона Наташа Аццопарди-Мускат заявила о растущем негативном влиянии игр и социальных сетей на психическое здоровье детей. Она считает необходимым вводить возрастные ограничения, контролировать цены и создавать зоны, где использование смартфонов запрещено.

Аццопарди-Мускат считает, что дети должны быть «грамотными, вооруженными и компетентными, чтобы они управляли цифровым миром и не позволяли цифровому миру управлять ими».

Опубликованное в прошлом месяце исследование ВОЗ показало, что каждый десятый европейский подросток имеет цифровую зависимость.

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