Как привычка поздно засыпать влияет на развитие диабета и ожирения? Ответ ученых

CentralAsia (CA) - Люди, привыкшие ложиться поздно и просыпаться поближе к обеду – так называемые «совы» – имеют больший индекс массы тела (ИМТ), более широкую талию и больше скрытого жира в организме, чем те, кто ложится спать раньше. Кроме того, они имеют почти на 50% больший риск заболеть диабетом II типа.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде, пишет MedicalXpress .

Доктор Иерун ван дер Вельде из Лейденского университетского медицинского центра объясняет, что люди, которые поздно ложатся и просыпаются, обычно имеют менее здоровый образ жизни. Они чаще курят и неправильно питаются, что может повышать риск ожирения и диабета.

Однако исследователи полагают, что это не единственная причина. По их словам, циркадный ритм – или биологические часы – у «сов» часто не совпадает с общественными нормами рабочего дня, что может приводить к проблемам с обменом веществ.

В исследовании приняли участие более 5000 человек. Их разделили на три группы: ранние хронотипы (те, кто ложится и просыпается рано), поздние хронотипы (те, кто ложится и просыпается поздно), и промежуточные хронотипы (все остальные). Участникам измеряли ИМТ, талию и количество жира в теле, в частности висцерального – окружающего внутренние органы и опасного для здоровья.

По результатам исследования, поздние хронотипы имели на 46% более высокий риск диабета II типа даже после учета таких факторов, как питание, физическая активность и качество сна. Также у них были более высокие показатели жира в талии, печени и вокруг органов.

Доктор ван дер Вельде отмечает, что важно изучать, как изменение режима дня и питания может улучшить здоровье «поздних сов». Одним из возможных вариантов является ограничение времени приема пищи, например, не есть после 18 часов. Это может оказать положительное влияние на обмен веществ.