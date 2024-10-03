Израиль заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

Рави Муштах

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе совместной операции с силами управления по безопасности (ISA) в секторе Газа были убиты три высокопоставленных представителя палестинского движения ХАМАС. Среди них — Раухи Муштаха, который возглавлял правительство ХАМАС в секторе Газа.

Как уточнила израильская армия, операция прошла примерно три месяца назад. Представители движения были убиты в результате авиаудара ВВС по подземному комплексу на севере сектора Газа. В нем, по данным ЦАХАЛ, находился командно-диспетчерский центр. Вместе с Раухи Муштахой погибли глава отдела безопасности Самех ас-Сирадж и командующий Сами Ауда.

«После удара по комплексу и ликвидации террористов ХАМАС не объявил об их гибели, как это происходило в предыдущих случаях, чтобы предотвратить потерю морального духа и работоспособности террористической группировки»,— отметила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале. Саудовское издание «Аш-Шарк аль-Аусат» писало, что Муштаха был убит в середине июля.

По данным израильских военных, Раухи Муштаха участвовал в принятии военных решений ХАМАС, возглавлял гражданское управление движение и отвечал за финансовые вопросы. Согласно открытым данным, Муштаха был одним из основателей военного крыла движения. В 1988 году был арестован Израилем, но освобожден в 2011-м в рамках обмена на израильского солдата Гилада Шалита.