Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»

Шалва Папуашвили

CentralAsia (CA) - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Об этом спикер рассказал на своей странице в Facebook.

«Закон, который я подписываю, не отражает нынешних, временных, меняющихся идей и идеологий, а основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях», – говорится в сообщении.

2 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала подписывать закон и не наложила на него вето. Как отмечает Первый канал Грузии, в этом случае в течение пяти дней документ должен был подписать спикер парламента.

На рассмотрение в парламент закон вносила правящая в стране партия «Грузинская мечта». В третьем чтении его поддержали 84 депутата, при этом оппозиция не участвовала в голосовании.

Принятый закон запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Врачам запрещается проводить хирургические операции и другие манипуляции, способствующие трансгендерному переходу. Кроме того, запрещается рекламировать и распространять в учебных заведениях и СМИ информацию, которая направлена на «популяризацию» однополых отношений. В официальный брак, согласно закону, могут вступать только мужчина и женщина.