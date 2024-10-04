Зеленский прокомментировал уход ВСУ из Угледара

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал отвод подразделений ВСУ из Угледара в Донецкой области. Город, бои за который шли с февраля 2022 года, в начале октября заняли российские войска, передает «РБК-Украины».

Выступая на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве, Зеленский, говоря об Угледаре, заявил, что выход ВСУ из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизни украинских военных. Для сдерживания наступления России Украине нужно больше помощи Запада, отметил он.

«Мы достаточно настойчивы в использовании дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все», - сказал он в ответ на вопрос, как Украина планирует дальше сдерживать российское наступление в связи с выводом войск из Угледара.

Как отметил Зеленский, когда Россия «разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее каких-либо застроек».

Он добавил, что Украина просит западных партнеров снять ограничения на применение дальнобойного оружия по российской территории, чтобы противостоять наступлению армии РФ. «Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств — усиление Украины», — сказал он.

Группировка ВСУ «Хортица» 2 октября сообщила о выводе войск из Угледара. Через день Минобороны РФ подтвердило взятие города.