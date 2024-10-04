В Казахстане мопедистов обяжут иметь права и регистрировать транспорт

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому водителей мопедов обяжут иметь права.

Теперь право управления мопедом подтверждается водительским удостоверением подкатегории А1. Наличие категорий А и В тоже подтверждает это право.

Также по закону вводится обязательная государственная регистрация всех мопедов. Ранее регистрации подлежали мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч.

Новая норма начнёт действовать через полгода после публикации документа.

Также в законе отмечается, что наказанные за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом не имеющие водительских прав, не смогут сдать экзамен на их получение в течение семи и восьми лет.

Закон вводит понятие «средняя скорость». Определять её будут с помощью сертифицированных автоматических приборов. Власти считают, что поправка уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростного режима.

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