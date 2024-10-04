МИД Узбекистана выразил обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане глубоко обеспокоены резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявило в четверг Министерство иностранных дел РУз.

«Считаем, что дальнейшая эскалация может привести к беспрецедентному нарастанию рисков и угроз безопасности в обширном регионе с непредсказуемыми последствиями для всего международного сообщества», — говорится в заявлении.

МИД призвал «противоборствующие стороны проявить сдержанность и воздержаться от действий, которые могут привести к ещё большему обострению напряжённости».

В заявлении вновь отмечается «необходимость принятия неотлагательных мер для мирного урегулирования конфликта в соответствии с международными нормами и решениями Совета безопасности Организации Объединённый Наций».