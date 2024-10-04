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Число погибших из-за урагана «Хелен» в США превысило 200 человек

CentralAsia (CA) -  Власти штатов Джорджия и Северная Каролина обновили число погибших из-за урагана «Хелен». Общее количество жертв в США превысило 200, сообщает Associated Press.

«Хелен» стала самым смертоносным ураганом со временен «Катрины», которая обрушилась на США в 2005 году.

Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Без электричества по-прежнему остается более 750 тысяч домов, а многие дороги остаются закрытыми, что мешает отправке помощи в пострадавшие районы.

Ураган «Хелен» сформировался в Мексиканском заливе. 26 сентября он достиг территории Соединенных Штатов, скорость ветра составляла 255 км/ч. Половина жертв приходится на Северную Каролину, люди в основном погибают в результате наводнений. Moody's Analytics оценивает ущерб от урагана примерно в $34 млрд.

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