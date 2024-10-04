Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с лихорадкой вируса Марбург

CentralAsia (CA) - Роспотребнадзор отслеживает данные об ухудшении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, сообщила пресс-служба ведомства. Для исключения возможных рисков ведется непрерывный мониторинг, уточнили в Роспотребнадзоре.

«В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой»,— сказано в заявлении ведомства на сайте. Для снижения риска завоза заболевания в Россию Роспотребнадзор подготовил диагностическую тест-систему, добавили в ведомстве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе новой эпидемии вируса Марбург, после того как в Руанде выявили 26 случаев заболевания, включая восемь смертельных. По оценкам организации, риск вспышки очень высок на национальном и региональном уровнях и низок на глобальном.

Вирус Марбург относится к тому же семейству, что и вирус Эболы, и схож с ним по клиническим проявлениям. Передача вируса происходит при контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, а также через поверхности и материалы. Симптомы заболевания включают сильную головную боль, боль в животе и кровотечения из носа и рта. По данным ВОЗ, смертность от Марбурга достигает 88%. В настоящий момент от вируса не существует вакцины.

Накануне газета Bild писала, что в Германии на несколько часов перекрыли два пути на главном вокзале Гамбурга из-за двух пассажиров с симптомами Марбурга. Согласно предварительной информации, один из этих пассажиров посещал ранее Руанду, где контактировал с зараженным человеком.