Токаев встретился с руководителями спецслужб стран СНГ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, сообщает Акорда.

Глава государства отметил, что площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности, и в современных условиях роль Совета ещё более возрастает. Президент подчеркнул, что своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран.

«Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств содружества, способствуя укреплению сотрудничества в области обеспечения международной безопасности», – рассказали в пресс-службе президента.

Во встрече приняли участие руководители делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.

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