В Монголии наградили медалью руководителя главного управления шаманов

CentralAsia (KZ) -

Председатель главного управления монгольских шаманов Доржготовын Жаргалсайхан за большой вклад в развитие дружественных связей с Россией получил в награду юбилейную медаль, выпущенную к 85-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Награждение прошло в посольстве РФ в Монголии, сообщил корреспондент ТАСС.

Церемонию награждения провел военный и военно-воздушный атташе РФ в Монголии Павел Петрунин. Он подчеркнул, что Доржготовын Жаргалсайхан является полковником в отставке и принимал активное участие в расширении военно-технического сотрудничества с Россией, где получил второе высшее образование.

"Я возглавлял совет безопасности страны при трех монгольских президентах - Нацагийн Багабанди (1997-2005), Намбарын Энхбаяре (2005-2009) и Цахиагийн Элбэгдорже (2009-2017). Благодаря РФ в Вооруженных силах Монголии появилось отдельное подразделение по борьбе с терроризмом", - сказал ветеран монгольской армии.

Он добавил, что ему приятно вспоминать о том, как привозил на самолете ветеранов боев на Халхин-Голе на праздничные мероприятия и участвовал в ежегодных российско-монгольских военных учениях "Селенга". О них Доржготовын Жаргалсайхан снял несколько документальных фильмов.

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