ВОЗ одобрила применение первого теста для выявления оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый в истории тест для диагностики оспы обезьян. В ВОЗ уточнили, что ранняя диагностика обеспечивает своевременное лечение и уход, а также контроль над распространением вируса.

Тест произведен компанией Abbott Molecular Inc. Его применение «будет иметь решающее значение для расширения диагностического потенциала в странах, где резко возросла потребность в быстром и точном тестировании в связи со вспышками болезни», сказано в пресс-релизе ВОЗ. Организация добавила, что в Африке сохраняются ограниченные возможности тестирования случаев вируса.

В августе ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По данным Центра контроля заболеваний Африканского союза на 3 октября, с начала года в регионе выявили 866 смертей от вируса. Случаи заражения зафиксировали в том числе в США, Испании, Франции, Великобритании, Швеции и Марокко.