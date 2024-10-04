экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ВОЗ одобрила применение первого теста для выявления оспы обезьян

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый в истории тест для диагностики оспы обезьян. В ВОЗ уточнили, что ранняя диагностика обеспечивает своевременное лечение и уход, а также контроль над распространением вируса.

Тест произведен компанией Abbott Molecular Inc. Его применение «будет иметь решающее значение для расширения диагностического потенциала в странах, где резко возросла потребность в быстром и точном тестировании в связи со вспышками болезни», сказано в пресс-релизе ВОЗ. Организация добавила, что в Африке сохраняются ограниченные возможности тестирования случаев вируса.

В августе ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По данным Центра контроля заболеваний Африканского союза на 3 октября, с начала года в регионе выявили 866 смертей от вируса. Случаи заражения зафиксировали в том числе в США, Испании, Франции, Великобритании, Швеции и Марокко.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com