Исполнителей теракта в «Крокусе» вербовали в таджикской диаспоре в России, - глава ФСБ РФ

CentralAsia (TJ) - Исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, передает «РИА Новости»

«Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами «Вилаята Хорасан» и целенаправленно «работали» по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане»,— рассказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане.

Он также заявил, что к организации теракта в «Крокус Сити Холле» причастны украинские спецслужбы.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В концертный зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по персоналу и посетителям. После этого они подожгли здание и скрылись, однако вскоре их задержали. В совершении теракта обвиняются четыре гражданина Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. По делу также проходят предполагаемые пособники. В теракте погибли 145 человек, 551 пострадали.

Ответственность за нападение на «Крокус» на себя взяла группировка «Вилаят Хорасан», которая связана с террористической организацией «Исламское государство». Российские власти неоднократно заявляли о причастности Украины к теракту. Киев связь с терактом отрицает.

Всего по делу о теракте проходят 20 человек, из них 18 арестованы.

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