Израиль нанес удар по Бейруту. По данным СМИ, целью был преемник Хасана Насраллы на посту главы «Хизбаллы»

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля в ночь на 4 октября нанесла авиаудар по южной части столицы Ливана. По Бейруту было выпущено не менее 11 ракет, сообщает AFP.

Национальное информагентство Ливана (NNA) заявило, что «было зафиксировано более 10 последовательных ударов, что стало одним из самых мощных налетов на южные пригороды Бейрута».

По данным NNA, грохот от ударов был слышен в горных районах за пределами Бейрута.

Как сообщают Axios, CNN и The New York Times со ссылкой на источники, целью ударов по Бейруту мог быть двоюродный брат убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Хашим Сафи ад-Дин.

Его называли в качестве вероятного преемника Насраллы на посту главы группировки.

Официально командование ЦАХАЛ цель удара по Бейруту не комментировало.

По версии источников NYT, авиаудар был нанесен в тот момент, когда Сафиеддин проводил встречу с высокопоставленными членами «Хизбаллы». Убит ли Сафиеддин, пока неизвестно, заявили собеседники издания.

Вечером 27 сентября армия в результате авиаудара, нанесенного Армией обороны Израиля по Бейруту, был убит Хасан Насралла, возглавлявший «Хизбаллу» более 30 лет. Его преемником на посту главы «Хезболлы», сообщал телеканал «Аль-Арабия», стал Хашем Сафиеддин — двоюродный брат Насраллы, председатель исполнительного совета движения. Сын Хашема Сафиеддина женат на Зейнаб Сулеймани, дочери бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате американского авиаудара в Ираке в 2020 году.