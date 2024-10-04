Парламент Таджикистана утвердил упрощение грузоперевозок с Узбекистаном

CentralAsia (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана «О международном автомобильном сообщении», сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим, выступая на заседании палаты, сказал, что поправки предполагают упрощение транзитного проезда грузовых автомобилей через территории двух стран.

Он подчеркнул, что ежегодно автотранспортные средства Таджикистана осуществляют более 36 тыс. транзитных проездов через территорию Узбекистана, и после ратификации Протокола транзитный проезд грузовых автотранспортных средств через территории обоих государств будет осуществляться без бланков разрешений.

«Речь идет о так называемом «дозволе», под которым подразумевается разовый документ, дающий право использовать на территории одного государства транспортное средство, зарегистрированное на территории другого государства, для выполнения международной автомобильной перевозки», - поясняется в сообщении Минтранса.

Иброхим напомнил, что Протокол к Соглашению от 9 марта 2018 года был подписан 18 апреля 2024 года в Душанбе. По его словам, изменения в документ были внесены по предложению таджикской стороны с целью создания благоприятных условий для транзитного проезда автотранспорта обеих стран, а также реализации стратегических целей по преобразованию Таджикистана в транзитную страну.

Ранее, в середине сентября, сообщалось, что Узбекистан завершил внутригосударственные процедуры по упрощению грузоперевозок с Таджикистаном.

Для того чтобы Протокол начал действовать, его должна была ратифицировать нижняя палата парламент Таджикистана. Отметим, что международные договоренности (как двусторонние, так и многосторонние), по законодательству Таджикистана, наряду с законом о Госбюджете страны, не направляются на рассмотрение верхней палаты парламента.

В мае текущего года таджикские грузоперевозчики жаловались на затянувшийся процесс внедрения транзитного проезда через территорию Узбекистана без «дозвола».

До этого они говорили о том, что получают «дозвол» через посредников по сильно завышенной стоимости. В сентябре 2021 года дело дошло даже до митинга дальнобойщиков у здания Минтранса.

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