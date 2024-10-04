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Теплая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в выходные

CentralAsia (KZ) -  Под влиянием Скандинавского антициклона в западных, 5-6 октября в северных и восточных регионах Казахстана погода будет сухой и солнечной, но уже к 7 октября на севере и востоке под влиянием холодного атмосферного фронта ожидаются дождь, усиление ветра и понижение температуры, сообщает «Казгидромет».

В выходные на западе днем будет +23+30 градусов, на севере и востоке +15+23 градуса, при этом ночью температура воздуха опустится до минусовых значений.

На юге и в центре страны под влиянием атмосферных фронтов, с 5 по 7 октября ожидаются дожди, 6-7 октября в горных районах сильные дожди и грозы, усиление ветра, ночью и утром в горных районах туман.

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