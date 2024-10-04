Глава ВОЗ: Вспышка лихорадки Марбург представляет низкий глобальный риск

Тедрос Гебрейесус // Globallookpress

CentralAsia (CA) - Риск вспышки болезни, вызванной опасным вирусом Марбург, на глобальном – мировом – уровне является низким. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вспышка лихорадки Марбург произошла в Руанде – стране в Восточной Африке. На данный момент там подтверждено 36 случаев заболевания, в том числе 11 смертельных случаев. 25 пять пациентов изолированы и получают лечение, 300 контактных находятся под наблюдением врачей.

Отмечается, что более 70% подтверждённых случаев заболевания – это работники здравоохранения двух медицинских учреждений в столице страны Кигали.

Это первый случай заболевания вирусом Марбург в Руанде. В 2023 году вспышка была отмечена в Экваториальной Гвинее.

«ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий – на региональном уровне и низкий – на глобальном уровне», – заявил Тедрос Гебрейесус.

Вирус Марбург является родственным вирусу Эбола, но считается ещё более опасным. Уровень смертности при заражении достигает 88%. Вирус в основном передаётся через контакт с жидкостями организма инфицированных людей (кровь, мочу, кал, рвотные массы, слюну и другие), болезнь не распространяется по воздуху.

Накануне германская полиция перекрыла пути на вокзале Гамбурга из-за студента-врача, вероятно инфицированного вирусом Марбург. Он с подругой ехал в поезде сообщением Франкфурт-на-Майне – Гамбург. Во время поездки у него появились симптомы, похожие на грипп. Известно, что студент прилетел в Германию прямым рейсом из Руанды, где он лечил пациента с вирусом Марбург.