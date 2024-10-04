Россия завершает проработку исключения «Талибана» из списка террористов, - глава ФСБ РФ

- Азия и мир, политика
- 16:34, 04 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ рассказал, что в России завершается работа над исключением движения «Талибан» из списка организаций, признанных террористическими, передает «Интерфакс».
По словам Александра Бортникова, действия афганских властей способствуют наведению «порядка и стабильности» в стране. «Мы считаем, что установление прагматичного сотрудничества между спецслужбами будет взаимовыгодным. Это особенно актуально в контексте борьбы с международными террористическими организациями, наркоторговлей и контрабандой оружия»,— добавил директор ФСБ.
Глава ФСБ отметил, что талибы в том числе готовы к противодействию запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан». Это формирование, как указал Александр Бортников, является одним из наиболее опасных ответвлений ИГИЛ в Афганистане.
28 мая президент России Владимир Путин заявил, что движение «Талибан» является законной властью в Афганистане, поэтому нужно исходить из сложившихся реалий и выстраивать с ним отношения. МИД и Минюст докладывали президенту, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций.
«Талибан» был признан террористической организацией в России в 2003 году.