Россия завершает проработку исключения «Талибана» из списка террористов, - глава ФСБ РФ

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CentralAsia (CA) - Директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ рассказал, что в России завершается работа над исключением движения «Талибан» из списка организаций, признанных террористическими, передает «Интерфакс».

По словам Александра Бортникова, действия афганских властей способствуют наведению «порядка и стабильности» в стране. «Мы считаем, что установление прагматичного сотрудничества между спецслужбами будет взаимовыгодным. Это особенно актуально в контексте борьбы с международными террористическими организациями, наркоторговлей и контрабандой оружия»,— добавил директор ФСБ.

Глава ФСБ отметил, что талибы в том числе готовы к противодействию запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан». Это формирование, как указал Александр Бортников, является одним из наиболее опасных ответвлений ИГИЛ в Афганистане.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что движение «Талибан» является законной властью в Афганистане, поэтому нужно исходить из сложившихся реалий и выстраивать с ним отношения. МИД и Минюст докладывали президенту, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций.

«Талибан» был признан террористической организацией в России в 2003 году.