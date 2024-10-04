Ким Чен Ын пригрозил применить ядерное оружие в случае нападения на КНДР

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учебную базу спецназа Корейской народной армии и понаблюдал за прошедшими там учениями. Он заявил, что республика без колебаний применит все доступные силы, в том числе ядерное оружие, в случае нападения на нее.

Учения состоялись 2 октября. Лидер КНДР назвал президента Южной Кореи Юн Сок Ёля «марионеткой» и раскритиковал ядерный альянс южнокорейских властей с США. «Если враги, впавшие в крайнюю глупость и безрассудство, проигнорируют наши неоднократные предупреждения и, доверившись союзу Южной Кореи и США, попытаются применить силу для посягательства на суверенитет КНДР, мы не проявим пощады»,— пригрозил Ким Чен Ын, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын призывал ученых КНДР нарастить производство ядерных материалов, чтобы быть в состоянии «реагировать на ядерные угрозы». 1 октября в Южной Корее отметили 76-ю годовщину основания вооруженных сил, в честь чего в Сеуле прошел масштабный военный парад. Президент Юн Сок Ёль пообещал, что, если Пхеньян попытается применить против его страны ядерное оружие, ответ Южной Кореи и США будет «решительным и ошеломляющим».