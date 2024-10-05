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Путин и Рахмон встретятся в Москве в ближайшие дни

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретятся в Москве «в ближайшие дни». Об этом Путин написал в поздравительной телеграмме, направленной таджикистанскому лидеру в связи с его днем рождения.

Текст поздравления приводит пресс-служба Рахмона.

«В преддверии нашей встречи, которая состоится в ближайшие дни в Москве, выражаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, искренние пожелания крепкого здоровья, спокойствия и новых успехов в государственной деятельности», — написал Путин.

Российский президент добавил, что ценит «постоянные усилия» Рахмона по укреплению стратегического партнерства и «солидарности между нашими государствами».

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