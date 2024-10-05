Путин и Рахмон встретятся в Москве в ближайшие дни
- Азия и мир, политика
- 11:30, 05 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретятся в Москве «в ближайшие дни». Об этом Путин написал в поздравительной телеграмме, направленной таджикистанскому лидеру в связи с его днем рождения.
Текст поздравления приводит пресс-служба Рахмона.
«В преддверии нашей встречи, которая состоится в ближайшие дни в Москве, выражаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, искренние пожелания крепкого здоровья, спокойствия и новых успехов в государственной деятельности», — написал Путин.
Российский президент добавил, что ценит «постоянные усилия» Рахмона по укреплению стратегического партнерства и «солидарности между нашими государствами».
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