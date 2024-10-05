экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Гонконге более 90 человек заразились опасной инфекцией
Гонконг
Гонконг

CentralAsia (CA) -  В Гонконге более 90 человек заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B. Четыре человека скончались, сообщили в местном центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения.

43 пациента находятся в стабильном состоянии, еще четверо остаются в тяжелом. 40 человек уже выписаны из больницы.

Результаты эпидемиологического расследования показали, что 75 пациентов контактировали с сырой пресноводной рыбой. Она была куплена на 47 рынках в 18 районах Гонконга.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com