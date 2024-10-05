В Гонконге более 90 человек заразились опасной инфекцией

Гонконг

CentralAsia (CA) - В Гонконге более 90 человек заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B. Четыре человека скончались, сообщили в местном центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения.

43 пациента находятся в стабильном состоянии, еще четверо остаются в тяжелом. 40 человек уже выписаны из больницы.

Результаты эпидемиологического расследования показали, что 75 пациентов контактировали с сырой пресноводной рыбой. Она была куплена на 47 рынках в 18 районах Гонконга.