В Гонконге более 90 человек заразились опасной инфекцией
- Азия и мир, общество
- 14:34, 05 октября 2024
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Гонконг
CentralAsia (CA) - В Гонконге более 90 человек заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B. Четыре человека скончались, сообщили в местном центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения.
43 пациента находятся в стабильном состоянии, еще четверо остаются в тяжелом. 40 человек уже выписаны из больницы.
Результаты эпидемиологического расследования показали, что 75 пациентов контактировали с сырой пресноводной рыбой. Она была куплена на 47 рынках в 18 районах Гонконга.
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