В Казахстане день тишины в преддверии референдума по АЭС

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 5 октября объявлен днем тишины в преддверии референдума по АЭС, назначенного на воскресенье, 6 октября.

Согласно закону о республиканском референдуме, в предшествующий референдуму день и в день его проведения любая агитация запрещена. При этом печатные агитационные материалы, плакаты, ранее вывешенные вне помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах.

Агитация в честь референдума по АЭС началась сразу после назначения даты его проведения - 3 сентября. И завершилась 4 октября.

2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Референдум состоится 6 октября. Участки для голосования будут работать с 07:00 до 20:00. При этом некоторые участки, например в воинских частях, откроются в 6 утра.

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