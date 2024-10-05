Премьер Таджикистана заявил о нарушении прав и свобод сограждан в России

CentralAsia (TJ) - Таджикистан обеспокоен ситуацией с миграционными проверками в России, в ходе которых нарушают права граждан республики, заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на заседании межправительственной комисии двух стран.

По его словам, при этом Россия увеличивает набор трудовых мигрантов из республики.

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», - передает его словам издание ТАСС.

Премьер Таджикистана отметил, что зафиксированы факты недопуска, запрета на въезд и депортации граждан республики «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Он рассказал, что на границе люди могут задерживаться «часами и даже днями», причем проблема затрагивает и членов официальных делегаций, студентов, пожилых людей и детей.

При этом отмечается тенденция роста запросов российских работодателей на трудовые ресурсы из Таджикистана, обратил внимание Кохир Расулзода. Он призвал перейти «к действительно эффективным решениям в области миграционного взаимодействия», чтобы добиться взаимопонимания между двумя странами по этому вопросу.

Принимавший участие во встрече вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что России и Таджикистану нужно создать рабочую группу для контроля миграции. По его словам, после этого и после изменения миграционного законодательства в России больше не будет нелегальной миграции. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится несколько законопроектов, направленных на регулирование миграционной политики.

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