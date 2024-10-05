В Узбекистане усилили ответственность за интернет-рекламу наркотиков и психотропов

- Узбекистан, политика
- 15:55, 05 октября 2024
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане усилена административная и уголовная ответственность за распространение и рекламу в интернете наркотических и психотропных веществ. Соответствующий закон подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.
За незаконное распространение через интернет наркотических средств и психотропных веществ, а также за совершение этих преступлений при участии несовершеннолетних усиливаются санкции Уголовного, Уголовно-процессуального и Кодекса об административной ответственности Узбекистана.
Кроме того, возрастает ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств и их аналогов, а также сильнодействующих веществ особой категории, не отнесенных к психотропным веществам без цели их передачи. Согласно дополнению к Уголовному кодексу, если эти действия совершены после административного наказания, применяется одна из мер воздействия:
- штраф до 50 раз БРВ (18,750 миллиона сумов - $14 127,6);
- обязательные общественные работы до 360 часов;
- исправительные работы до 3 лет;
- ограничение свободы от 1 до 3 лет;
- лишение свободы сроком до 3 лет.