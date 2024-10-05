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В Узбекистане усилили ответственность за интернет-рекламу наркотиков и психотропов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане усилена административная и уголовная ответственность за распространение и рекламу в интернете наркотических и психотропных веществ. Соответствующий закон подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

За незаконное распространение через интернет наркотических средств и психотропных веществ, а также за совершение этих преступлений при участии несовершеннолетних усиливаются санкции Уголовного, Уголовно-процессуального и Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Кроме того, возрастает ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств и их аналогов, а также сильнодействующих веществ особой категории, не отнесенных к психотропным веществам без цели их передачи. Согласно дополнению к Уголовному кодексу, если эти действия совершены после административного наказания, применяется одна из мер воздействия:

  • штраф до 50 раз БРВ (18,750 миллиона сумов - $14 127,6);
  • обязательные общественные работы до 360 часов;
  • исправительные работы до 3 лет;
  • ограничение свободы от 1 до 3 лет;
  • лишение свободы сроком до 3 лет.
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