В Узбекистане усилили ответственность за интернет-рекламу наркотиков и психотропов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане усилена административная и уголовная ответственность за распространение и рекламу в интернете наркотических и психотропных веществ. Соответствующий закон подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

За незаконное распространение через интернет наркотических средств и психотропных веществ, а также за совершение этих преступлений при участии несовершеннолетних усиливаются санкции Уголовного, Уголовно-процессуального и Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Кроме того, возрастает ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств и их аналогов, а также сильнодействующих веществ особой категории, не отнесенных к психотропным веществам без цели их передачи. Согласно дополнению к Уголовному кодексу, если эти действия совершены после административного наказания, применяется одна из мер воздействия:

штраф до 50 раз БРВ (18,750 миллиона сумов - $14 127,6);

обязательные общественные работы до 360 часов;

исправительные работы до 3 лет;

ограничение свободы от 1 до 3 лет;

лишение свободы сроком до 3 лет.