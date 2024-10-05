Синоптик предупредил о магнитных бурях после мощных вспышек на Солнце

CentralAsia (CA) - Магнитные бури, возникшие после двух недавних мощных вспышек на Солнце, достигнут Земли к середине дня в субботу, 5 октября, и продлятся до ночи вторника, 8 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х–Х7,1 и Х9, которые заняли соответственно третье и первое места в списке самых сильных нынешнего 25 солнечного цикла.

Два облака выброшенного этими вспышками солнечного вещества должны были вызвать на Земле продолжительные и сильные магнитные бури. Первое облако слегка «задело» планету, не вызвав заметных возмущений геомагнитного поля, а влияние второго облака начнет ощущаться после полудня 5 октября, рассказал синоптик. Он объяснил, что сначала появятся слабые возмущения магнитосферы, а после 15:00 они вырастут до уровня слабых магнитных бурь.

Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

По мнению врачей, магнитные бури могут оказать воздействие на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенных к повышенному или пониженному артериальному давлению. Поскольку магнитные бури влекут за собой неконтролируемое сужение и расширение сосудов, среди симптомов метеозависимости эксперты выделяют мигрени, головные боли, мышечную боль, апатию и общую слабость.