Иран пригрозил одновременно ударить по всему энергетическому сектору Израиля

Али Хаменеи

CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил на проповеди перед пятничной молитвой, что удар ракетами по Израилю в минувший вторник является наиболее мягким ответом Тегерана на действия правительства Израиля.

«То, что сделали наши вооруженные силы, было минимальным наказанием за ошеломляющие преступления узурпировавшего власть сионистского режима. Вампирский, волчий режим, бешеный пес Америки в регионе», - сказал аятолла, который впервые за пять лет возглавил пятничную молитву в Тегеране.

По словам Хаменеи, Иран выполнит все свои обязательства мощно и решительно. Он добавил, что его страна «не будет ни медлить, ни торопиться».

Верховный лидер Ирана заявил, что стремление США сохранить израильский режим - лишь прикрытие для превращения Израиля в инструмент для получения ресурсов, которыми обладает регион Ближнего Востока и которые США будут использовать в мировых конфликтах.