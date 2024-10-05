В Узбекистане хотят проверять концерты на соответствие национальным традициям и уровень патриотизма

CentralAsia (UZ) - В Министерстве культуры Узбекистана решили бороться с неподобающим поведением артистов на сцене, передает Podrobno.uz.

Ведомство предложило обязать организаторов концертов заранее предоставлять сценарии предстоящих мероприятий, чтобы их можно было проверить на соответствие национальным ценностям и традициям.

Предложение прописано в проекте постановления правительства, которое было вынесено на обсуждение.

Заявки на проверку организаторы концертов должны будут предоставлять "Узбекконцерту". Если проект одобрят, то организаторов концертов могут также обязать платить сборы за рассмотрение заявки.

Целью этих мер назвали предотвращение неподобающего поведения артистов на сцене. Оценка будет производиться по следующим критериям:

идейно-художественный уровень программы мероприятия или сценария;

соответствие запланированного к показу репертуара национальным традициям и общечеловеческим ценностям;

отражение в программе мероприятия или сценарии таких чувств, как любовь и преданность.