В Боснии и Герцеговины объявлен ЧП из-за наводнений

CentralAsia (CA) - Правительство Боснии и Герцеговины объявило чрезвычайное положение после того, как по меньшей мере 16 человек погибли в результате наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями.

От разгула стихии пострадали несколько городов и деревень в центральной и южной частях страны.

Спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести, и призвали на помощь добровольцев.

Дороги заблокированы, дома остались без света.

В городах Ябланица и Киселяк отсутствие электроэнергии и сбои в работе связи еще больше осложнили спасательные работы.

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез отдал приказ о развертывании вооруженных сил для оказания помощи в пострадавших регионах.

В соседней Хорватии из-за проливных дождей и сильного ветра было закрыто несколько дорог.

Столица Загреб готовится к тому, что разбухшая река Сава может выйти из берегов.