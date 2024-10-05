В Боснии и Герцеговины объявлен ЧП из-за наводнений

- Азия и мир, происшествия
- 17:44, 05 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Правительство Боснии и Герцеговины объявило чрезвычайное положение после того, как по меньшей мере 16 человек погибли в результате наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями.
От разгула стихии пострадали несколько городов и деревень в центральной и южной частях страны.
Спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести, и призвали на помощь добровольцев.
Дороги заблокированы, дома остались без света.
В городах Ябланица и Киселяк отсутствие электроэнергии и сбои в работе связи еще больше осложнили спасательные работы.
Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез отдал приказ о развертывании вооруженных сил для оказания помощи в пострадавших регионах.
В соседней Хорватии из-за проливных дождей и сильного ветра было закрыто несколько дорог.
Столица Загреб готовится к тому, что разбухшая река Сава может выйти из берегов.