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ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных членов военного крыла палестинского движения ХАМАС, действовавших на территории Ливана.

Как сообщает пресс-служба армии, ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда, который был ответственен за исполнение операций ХАМАС в Ливане и руководил террористической деятельностью на Западном берегу.

«В результате дополнительного авиаудара по району Триполи в Ливане был ликвидирован Саид Алаа Наиф Али, высокопоставленный член военного крыла ХАМАС», - говорится в сообщении пресс-службы армии.

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