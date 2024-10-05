ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных членов военного крыла палестинского движения ХАМАС, действовавших на территории Ливана.

Как сообщает пресс-служба армии, ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда, который был ответственен за исполнение операций ХАМАС в Ливане и руководил террористической деятельностью на Западном берегу.

«В результате дополнительного авиаудара по району Триполи в Ливане был ликвидирован Саид Алаа Наиф Али, высокопоставленный член военного крыла ХАМАС», - говорится в сообщении пресс-службы армии.