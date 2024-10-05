Макрон призвал прекратить поставки оружия в Израиль

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки в Израиль оружия, которое может быть использовано для войны в секторе Газа.

В эфире радиостанции France Inter он также высказался за «политическое решение» военного конфликта, вызванного террористической атакой ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

«Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению, прекращению поставок оружия для ведения боевых действий в Газе», заявил Макрон и добавил, что Франция не поставляет никакого оружия Израилю.