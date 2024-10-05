В Турции за убийство кошек мужчину приговорили к 8 годам
- Азия и мир, происшествия
- 21:30, 05 октября 2024
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CentralAsia (CA) - В Турции за убийство кошек с помощью кислоты мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы.
Житель Стамбула в июле 2023 года облил кислотой кошек в районе Эйюпсултан. Животные получили смертельные ожоги и скончались.
Городской суд Стамбула приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы по статье «умышленное убийство более чем одного домашнего животного», а также к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы за «пытки или жестокое обращение с более чем одним животным».
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