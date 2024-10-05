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В США число погибших в результате урагана «Хелен» превысило 200 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В США число погибших в результате урагана «Хелен» превысило 200 человек. Спасатели продолжают искать выживших после стихийного бедствия, которое обрушилось на юго-восток США в конце сентября.

BBC пишет, что более половины погибших проживали в Северной Каролине, где целые районы были разрушены самым мощным ураганом со времен урагана «Катрина» в 2005 году, который унес более 1800 жизней.

Сотни людей всё ещё числятся пропавшими без вести. Более 750 тысяч домов остаются без электричества, а многие дороги закрыты, что затрудняет доставку помощи в пострадавшие районы.

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