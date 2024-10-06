Нобелевскую премию мира могут присудить Международному суду, Гутерришу или БАПОР

CentralAsia (CA) - Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и глава ООН Антониу Гутерриш являются одними из фаворитов на получение Нобелевской премии мира в этом году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на мнения экспертов.

Агентство допускает, что норвежский Нобелевский комитет способен преподнести сюрприз во время объявления 11 октября – в том числе не вручить премию вообще.

Эксперты считают, что в 2024 году, отмеченном мировыми конфликтами, комитет сосредоточит внимание на гуманитарных организациях, помогающих облегчить жизнь гражданского населения.

«Одним из таких кандидатов может стать БАПОР. Они делают чрезвычайно важную работу для гражданских палестинцев, которые испытывают страдания от войны в Газе», – сказал агентству Reuters директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдаль.

По его словам, присуждение премии БАПОР будет противоречивым, учитывая обвинения Израиля в том, что некоторые сотрудники организации принимали участие в нападении на стороне «Хамаса» 7 октября 2023 года.

Секретный комитет по присуждению премии, состоящий из пяти человек и назначенный норвежским парламентом, возможно, также захочет сосредоточиться на необходимости укрепления международного миропорядка, созданного после Второй мировой войны, и его венца – Организации Объединенных Наций. По словам историка Нобелевской премии мира Асле Свеена, это может означать присуждение премии ее генеральному секретарю Антониу Гутерришу, с высшим судом – Международным судом – или без него.

«Гутерриш – это главный символ ООН. И самая важная обязанность Международного суда – обеспечить глобальное применение международного гуманитарного права», – сказал Свеен агентству Reuters.

Но комитет также может решить, что никто не получит премию, что случалось уже 19 раз, последний раз в 1972 г.

Номинантов на Нобелевские премии держат в секрете в течение 50 лет, но те, кто выдвигает кандидатуры, могут решить раскрыть свой выбор. Среди известных номинантов – агентство ООН по делам беженцев, Папа Римский Франциск и британский натуралист Дэвид Аттенборо. Всего на премию в этом году было выдвинуто 286 кандидатов.

В прошлом году премию получила Наргиз Мохаммади, находящаяся в заключении иранская защитница прав женщин.