Telegram создаст аналог YouTube
- Азия и мир, общество
- 1:38, 06 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере. Об этом сообщается в канале «Telegram Contests».
Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября. «Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS», - говорится в сообщении.
Предполагается, что медиаплеер заменит AVPlayer, который в настоящее время используется в Telegram. Также отмечается, что использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.
Итоги конкурса будут подведены в ноябре. В сообщении говорится, что призовой фонд составит 50 тысяч долларов.
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