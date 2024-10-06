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Telegram создаст аналог YouTube

CentralAsia (CA) -  Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере. Об этом сообщается в канале «Telegram Contests».

Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября. «Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS», - говорится в сообщении.

Предполагается, что медиаплеер заменит AVPlayer, который в настоящее время используется в Telegram. Также отмечается, что использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре. В сообщении говорится, что призовой фонд составит 50 тысяч долларов.

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