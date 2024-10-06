В Казахстане проходит референдум по строительству АЭС

CentralAsia (KZ) - В Казахстане начался республиканский референдум, на котором гражданам предстоит решить, строить или нет в республике атомную электростанцию.

Согласно законодательству Казахстана, референдум – это всенародное голосование по проектам Конституции, законов и решений по иным важным вопросам государственной жизни. Его регламентирует конституционный закон "О республиканском референдуме", а организацией занимается специально сформированная комиссия.

Основное голосование сегодня, 6 октября, пройдет на избирательных участках с 07:00 до 20:00. При этом более 80 участков начали свою работу в 06:00. Всего по республике свыше 10 000 участков для голосования.

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