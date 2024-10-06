В Казахстане избиратели пришли на референдум в костюмах супергероев

CentralAsia (KZ) - На одном из избирательных участков в Астане замечены избиратели, прибывшие на участок на электромобиле, передает Tengrinews.kz.

В день референдума на видео попали избиратели, переодевшиеся в стилизованные костюмы.

Среди одетых в костюмы Дэдпула, Джокера и Капитана Америки были также Бэтмен, Чудо-женщина, казахский батыр и девушка в национальном платье.

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