В Казахстане избиратели пришли на референдум в костюмах супергероев
CentralAsia (KZ) - На одном из избирательных участков в Астане замечены избиратели, прибывшие на участок на электромобиле, передает Tengrinews.kz.
В день референдума на видео попали избиратели, переодевшиеся в стилизованные костюмы.
Среди одетых в костюмы Дэдпула, Джокера и Капитана Америки были также Бэтмен, Чудо-женщина, казахский батыр и девушка в национальном платье.
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