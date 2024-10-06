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В США самолет загорелся во время жесткой посадки

CentralAsia (CA) -  Самолет американской авиакомпании Frontier Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Гарри Рид в Лас-Вегасе.

Видео зафиксировало пламя и густой дым из нижней части самолета при касании земли.

Как сообщает CBS News, экстренные службы прибыли на место, пассажиры и экипаж благополучно эвакуированы, пострадавших нет. Самолет следовал рейсом из Сан-Диего. Причины возгорания расследуются .

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