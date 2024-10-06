В США самолет загорелся во время жесткой посадки
- Азия и мир, происшествия
- 13:12, 06 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Самолет американской авиакомпании Frontier Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Гарри Рид в Лас-Вегасе.
Видео зафиксировало пламя и густой дым из нижней части самолета при касании земли.
Как сообщает CBS News, экстренные службы прибыли на место, пассажиры и экипаж благополучно эвакуированы, пострадавших нет. Самолет следовал рейсом из Сан-Диего. Причины возгорания расследуются .
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