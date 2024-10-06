Ученые выявили механизм падения иммунитета после инфекций

CentralAsia (CA) - Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора выявили механизм, который вызывает длительное снижение иммунного ответа после лечения туберкулеза.

Статья, опубликованная в PNAS, предполагает, что это связано с эпигенетическими изменениями, такими как метилирование ДНК, подавляющее гены, отвечающие за иммунную защиту.

Команда провела исследования с иммунными клетками, подвергнутыми воздействию бактериальных продуктов, что вызвало снижение иммунных реакций. Также было обнаружено, что у пациентов с туберкулезом и сепсисом активируется цикл трикарбоновых кислот, связанный с изменениями в ДНК.

В ходе эксперимента больным туберкулезом, помимо стандартной терапии антибиотиками, назначали эверолимус — ингибитор активации TCA. Это лекарство помогло уменьшить вредные эпигенетические изменения в ДНК, что указывает на возможность восстановления иммунной системы после инфекций.

Особенно интересным является тот факт, что эверолимус уменьшал метки метилирования через шесть месяцев после начала заболевания, что говорит о потенциале эпигенетического восстановления иммунных функций. Это открытие может значительно улучшить методы лечения тяжелых инфекций.