ЦАХАЛ начал операцию на севере Газы, погибли 26 человек

CentralAsia (CA) - ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные окружили район Джабалия на севере Газы, где, по данным разведки, ХАМАС восстанавливает свой оперативный потенциал. Об этом пишет Бибиси.

В результате ударов по центральной части Газы погибли 26 человек, сообщило Министерство здравоохранения Газы.

По информации ЦАХАЛ, 162-я дивизия начала операцию в этом районе ночью в воскресенье. Две бригады Армии обороны Израиля продолжают там действовать, а израильские ВВС нанесли удары по военным объектам, включая склады оружия и подземную инфраструктуру.

Израильские военные также отметили, что север Газы остаётся опасной зоной боевых действий, и обновили карту возможных зон эвакуации. Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о расширении гуманитарной зоны на юге Газы. Палестинские чиновники и представители ООН заявляют, что в анклаве нет полностью безопасных мест, включая гуманитарные зоны.