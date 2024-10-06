ЦАХАЛ начал операцию на севере Газы, погибли 26 человек

- Азия и мир, происшествия
- 18:05, 06 октября 2024
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CentralAsia (CA) - ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные окружили район Джабалия на севере Газы, где, по данным разведки, ХАМАС восстанавливает свой оперативный потенциал. Об этом пишет Бибиси.
В результате ударов по центральной части Газы погибли 26 человек, сообщило Министерство здравоохранения Газы.
По информации ЦАХАЛ, 162-я дивизия начала операцию в этом районе ночью в воскресенье. Две бригады Армии обороны Израиля продолжают там действовать, а израильские ВВС нанесли удары по военным объектам, включая склады оружия и подземную инфраструктуру.
Израильские военные также отметили, что север Газы остаётся опасной зоной боевых действий, и обновили карту возможных зон эвакуации. Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о расширении гуманитарной зоны на юге Газы. Палестинские чиновники и представители ООН заявляют, что в анклаве нет полностью безопасных мест, включая гуманитарные зоны.