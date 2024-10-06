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В Москве ожидается сильный дождь

CentralAsia (CA) -  Температура воздуха в Москве в октябре будет опускаться «в щадящем режиме», заметное похолодание придется лишь на конец месяца, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В последний день сентября температура воздуха в Москве начала снижаться из-за скандинавского антициклона. Несмотря на это, продолжил синоптик, октябрь будет теплее нормы.

«Как минимум в течение двух декад октября выпадение снега и снежный покров не прогнозируется <...>, а среднесуточная температура воздуха станет ниже плюс 5 градусов лишь в конце месяца — начале ноября», — рассказал Тишковец. По его словам, автомобилистам пока рано менять шины — это можно сделать в ноябре.

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