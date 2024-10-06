Мирзиеев посетит Москву с рабочим визитом
- Узбекистан, политика
- 20:51, 06 октября 2024
- Просмотров: 518
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7−8 октября посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ.
Председательствующей страной в СНГ сейчас является Россия. На саммите председательство будет передано Таджикистану.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.