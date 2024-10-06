Мирзиеев посетит Москву с рабочим визитом

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7−8 октября посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ.

Председательствующей страной в СНГ сейчас является Россия. На саммите председательство будет передано Таджикистану.