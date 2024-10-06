В Казахстане завершилось голосование на референдуме по АЭС

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в 20:00 завершилось голосование на референдуме по АЭС.

По данным на 18:00 в стране проголосовали 7 537 675 человек. Явка составила 61,56%. В тройку лидеров по количеству проголосовавших вошли Кызылординская область - 79,87%, Туркестанская область - 74,23%, ВКО - 72,58%.

Ранее замглавы МИД Роман Василенко озвучил предварительные данные по голосованию на участках за рубежом. По его информации, за рубежом завершили работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана (59,79% явка).

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