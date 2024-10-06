экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане завершилось голосование на референдуме по АЭС

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане в 20:00 завершилось голосование на референдуме по АЭС.

По данным на 18:00 в стране проголосовали 7 537 675 человек. Явка составила 61,56%. В тройку лидеров по количеству проголосовавших вошли Кызылординская область - 79,87%, Туркестанская область - 74,23%, ВКО - 72,58%.

Ранее замглавы МИД Роман Василенко озвучил предварительные данные по голосованию на участках за рубежом. По его информации, за рубежом завершили работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана (59,79% явка).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com