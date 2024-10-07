В Пакистане подорвали китайскую колонну, погибли два человека

CentralAsia (CA) - В Карачи (Пакистан) возле аэропорта взорвали колонну автомобилей энергетической компании Port Qasim Electric Power, которую финансирует Китай.

Как сообщили в посольстве КНР, в результате взрыва погибли два гражданина Китая. По данным пакистанской стороны, пострадали 10 человек, включая граждан страны.

«Посольство и генеральные консульства Китая в Пакистане тут же попросили пакистанскую сторону расследовать нападение, сурово наказать виновных и принять все необходимые меры для защиты китайских граждан, учреждений и проектов в Пакистане», — говорится в сообщении посольства КНР.

Дипмиссия расценила ситуацию как теракт и осудила происходящее.

Как сообщают СМИ, в автомобилях колонны ехали китайские инженеры и инвесторы, а взрыв произошел после отъезда из аэропорта. Ответственность за произошедшее взяла на себя сепаратистская мятежная группировка «Освободительная армия Белуджистана», выступающая за отделение провинции от Пакистана.

Белуджи — народ, разделенный границами Пакистана, Ирана и Афганистана. В пакистанской провинции Белуджистан они составляют чуть больше трети населения - около 10 млн человек.