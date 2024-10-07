Умер самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения. Ему было 28 лет

Сэмми Бассо

CentralAsia (CA) - Сэмми Бассо, который был самым долгоживущим человеком с синдромом преждевременной старости (прогерия), умер в возрасте 28 лет. Официально в мире зарегистрировано 130 человек с этим синдромом.

О смерти Сэмми Бассо сообщила Итальянская ассоциация по борьбе с прогерией в Instagram. «Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью этой прекрасной жизни»,— говорится в публикации.

Сэмми Бассо родился в Италии в 1995 году. Прогерию ему диагностировали в два года. Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией основали родители Сэмми Бассо в 2005 году.

Прогерия — генетическая патология, из-за которой у человека начинается преждевременное старение кожи и внутренних органов. Итальянская ассоциация по борьбе с прогерией сообщала, что число людей с патологией в мире может достигать 350.