экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Умер самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения. Ему было 28 лет
Сэмми Бассо
Сэмми Бассо

CentralAsia (CA) -  Сэмми Бассо, который был самым долгоживущим человеком с синдромом преждевременной старости (прогерия), умер в возрасте 28 лет. Официально в мире зарегистрировано 130 человек с этим синдромом.

О смерти Сэмми Бассо сообщила Итальянская ассоциация по борьбе с прогерией в Instagram. «Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью этой прекрасной жизни»,— говорится в публикации.

Сэмми Бассо родился в Италии в 1995 году. Прогерию ему диагностировали в два года. Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией основали родители Сэмми Бассо в 2005 году.

Прогерия — генетическая патология, из-за которой у человека начинается преждевременное старение кожи и внутренних органов. Итальянская ассоциация по борьбе с прогерией сообщала, что число людей с патологией в мире может достигать 350.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com