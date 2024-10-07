Наводнения и оползни в Боснии: 18 человек погибли, затоплены города и деревни

CentralAsia (CA) - В результате внезапных наводнений и оползней в центральной части Боснии и Герцеговины погибли по меньшей мере 18 человек. Некоторые города и деревни оказались отрезанными, многие дома затопило, сообщает «Би-би-си».

Наводнения произошли в Герцеговино-Неретвенском кантоне в южной части Боснии и Герцеговины, небольшой город Ябланица возле одноимённого водохранилища оказался полностью отрезан от остальной части страны.

«В районе Ябланицы было обнаружено не менее 14 погибших, – сказал Дарко Юкан, пресс-секретарь кантонального правительства. – В некоторых случаях видны только части крыш. Я не помню кризиса такого масштаба со времен войны (1992–1995 годов)».

Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести, в стране объявлено чрезвычайное положение. Министр развития Воин Миятович назвал произошедшее катастрофой и призвал к спокойствию. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По всей видимости, проливные дожди вызвали оползень на карьере, расположенном над деревней. Сошедшие грязевые потоки погребли под собой некоторые дома, а в отдельных местах уровень воды поднялся до крыш зданий. Экстренные службы вручную очищали затопленные дома от грязи. На помощь прибыли группы спасателей из Сербии, Хорватии и Северной Македонии, помощь также прислали страны Евросоюза.

Сильные повреждения получил 17-километровый участок железной дороги между близлежащими Острожацем и Грабовицей. Местные власти также просят автомобилистов избегать дорог в районе Ябланицы.

Учёные из группы World Weather Attribution посчитали, что один четырёхдневный период по количеству выпавших осадков стал самым влажным за всю историю наблюдений в этом регионе. По их словам, из-за изменения климата наводнения стали более сильными и разрушительными. Европа нагревается быстрее других континентов. По данным климатической службы Copernicus, последние пять лет были в среднем на 2,3 градуса теплее, чем вторая половина XIX века.